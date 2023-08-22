الأمن العام يضبط عصابة "أغطية بلاعات الصرف الصحى" بالبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة أغطية ومهمات شبكة الصرف الصحى ، متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى بإستخدام مركبة "توك توك".
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (5) وقائع سرقة بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات ومركبة "التوك توك".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة