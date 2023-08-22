اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:39 م
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الأمن العام يضبط عصابة "أغطية بلاعات الصرف الصحى" بالبحيرة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:12 م
الأمن العام يضبط عصابة "أغطية بلاعات الصرف الصحى" بالبحيرة رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة أغطية ومهمات شبكة الصرف الصحى ، متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى بإستخدام مركبة "توك توك".
 
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (5) وقائع سرقة بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات ومركبة "التوك توك".
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اغطية البلاعات

امن البحيرة

وزارة الداخلية



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