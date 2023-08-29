محافظ الفيوم يوجه مديرية التعليم بوضع حلول عاجلة لمشكلة عجز المدرسين

الفيوم رباب الجالى

كلّف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بسرعة إعداد بيان تفصيلى يوضح عدد المدارس

والمدرسين بجميع القرى والمراكز، لإعادة هيكلة المنظومة التعليمية ووضع حلول عاجلة لمشكلة نقص المدرسين ببعض المدارس، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد، كما وجه المحافظ وكيل المديرية بدراسة الموقف التنفيذي الخاص بأرض المحلج بطامية، التي تبلغ مساحتها 16 ألف متر مربع، والتي تم تخصيصها لإقامة مجمع مدارس عليها.

وكان ناقش عدد من نواب البرلمان بالمحافظة مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مشكلة عجز المدرسين ببعض المدارس، بالإدارات التعليمية.

وكان عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، للتعرف على مشكلات واحتياجات المواطنين بمختلف المراكز والقرى، والعمل على وضع الحلول الجذرية المناسبة لها، وتبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، ومدير شرطة المرافق، ووكلاء وزارات الصحة، والزراعة، والري، ورئيسي مركزي الفيوم وإطسا، ووكيل مديرية التربية والتعليم، ومدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم.