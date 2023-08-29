محافظ الفيوم يوجه بمراجعة خطوط السير المخالفة وإلغاء تراخيصها

الفيوم رباب الجالي

ناقش عدد من نواب البرلمان مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم المشكلات المتعلقة، بسيارات نقل الركاب بالمراكز والقري، ومراجعة تراخيص سيارات الأجرة ببعض الخطوط، كخط طبهار / أبودنقاش، وإلزام سائقي سيارات الأجرة بالعمل على خطوط السير المسموح لهم بالعمل عليها.

ووجه الدكتور أحمد الأنصاري، بسرعة مراجعة كافة خطوط السير، وإيقاف خطوط السير المخالفة وإلغاء تراخيصها، وضرورة المتابعة والتفتيش الدوري، واتخاذ كافة الإجراءت اللازمة، والتنسيق بين مسئولي المرور، والمواقف والنقل الجماعي، لعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لإلزام سائقي سيارات الأجرة، بخطوط السير المقررة، للتيسير على المواطنين.

وكان عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، للتعرف على مشكلات واحتياجات المواطنين بمختلف المراكز والقرى، والعمل على وضع الحلول الجذرية المناسبة لها، وتبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، ومدير شرطة المرافق، ووكلاء وزارات الصحة، والزراعة، والري، ورئيسي مركزي الفيوم وإطسا، ووكيل مديرية التربية والتعليم، ومدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم.