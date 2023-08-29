محافظ الفيوم: التنسيق مع وزير الصحة لزيادة عدد الطلاب بمدارس التمريض

الفيوم رباب الجالي

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، انه سيام التنسيق مع وزير الصحة، من أجل قبول الطلاب بمدارس التمريض، بنفس الأعداد التي تم قبولها بالعام الماضي، نظراً لحاجة قطاع الصحة لأطقم تمريض إضافية

وكان عرض عدد من نواب البرلمان بمحافظة الفيوم علي الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، مشكلة "التنسيق بمدارس التمريض بالمحافظة"، واقتصار مدرسة تمريض اللاهون هذا العام، على فصل واحد فقط، بدلاً من فصلين فى العام الماضى

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، لإعداد مذكرة تفصيلية باحتياجات قطاع الصحة من أطقم التمريض، وحاجة القطاع لعدم إلغاء أحد فصول التمريض بمدرسة اللاهون، وذلك لعرضها على السيد الوزير، للموافقة عليها.

وكان عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ، اجتماعاً موسعاً، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، للتعرف على مشكلات واحتياجات المواطنين بمختلف المراكز والقرى، والعمل على وضع الحلول الجذرية المناسبة لها، وتبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، ومدير شرطة المرافق، ووكلاء وزارات الصحة، والزراعة، والري، ورئيسي مركزي الفيوم وإطسا، ووكيل مديرية التربية والتعليم، ومدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم.