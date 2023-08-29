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صحة المنيا تواصل تنظيم القافلة المجانية بقرية البهنسا في بنى مزار ضمن حياة كريمة

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 09:00 ص
صحة المنيا تواصل تنظيم القافلة المجانية بقرية البهنسا في بنى مزار ضمن حياة كريمة قافلة طبية بالمنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم  قافلة طبية علاجية مجانية في قرية البهنسا بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا  والتى بدأت أمس وتستمر اليوم الثلاثاء، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لاستمرار سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة " حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.
 
وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
 

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