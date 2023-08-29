ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها "إن الحكومة الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ جو-أرض ومعدات ذات صلة لليابان بتكلفة تقدر بـ 104 ملايين دولار".

وأخطرت وكالة التعاون الأمنى الدفاعى الكونجرس بالخطة المتعلقة بالصواريخ طويلة المدى، المعروفة أيضا باسم JASSM-ER، في وقت سابق من اليوم.

وذكرت الوكالة أن الحكومة اليابانية طلبت شراء ما يصل إلى 50 صاروخا، مضيفة أن البيع المقترح سيساعد الولايات المتحدة على تحسين أمن "حليف رئيسي يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة المحيط الهادئ والهند".

وأضافت - في بيان - أنه سيتم تركيب الصواريخ على طائرات إف-15 التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية وطائرات مقاتلة أخرى، مشيرة أيضا إلى أن الخطة لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة ولن يكون لها تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي الأمريكي.

وفي مواجهة التحديات الأمنية الخطيرة التي تفرضها الصين وكوريا الشمالية، قامت الحكومة اليابانية بتحديث وثائقها الدفاعية الرئيسية في أواخر العام الماضي، وتعهدت باكتساب ما يسمى بقدرات الضربة المضادة، أو ضربة قاعدة العدو، في تحول كبير في السياسة في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد.

وكجزء من هذه الجهود، أصبحت اليابان أكثر نشاطا في الحصول على الصواريخ طويلة المدى وتطويرها، وفقا لكيودو.