اعرف أهمية فيتامين سى والجرعات اليومية المطلوبة.. كيف تحصل عليه من طعامك؟

كتبت ميرفت رشاد

يُنظر إلى فيتامين C باعتباره أحد العناصر الغذائية القوية، وهو أمر حيوي للصحة العامة ومع ذلك، الأطباء يحذرون من الإفراط في الاستهلاك، والاعتدال في أي شيء هو المفتاح للحفاظ على الصحة ، وإليك أهمية الحصول على فيتامين سى والجرعة اليومية وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

لماذا فيتامين C أمر مهم لصحتك العامة؟



هذه المادة الغذائية معروفة بفوائدها الصحية المتعددة، فهى هامة لنظام المناعة لدينا ، والوظائف المعرفية، وصحة القلب والأوعية الدموية ، وحتى صحة بشرتنا وأعيننا، فهو مهم لأجزاء الجسم المختلفة مثل العضلات والأوعية الدموية والعظام، بالإضافة إلى ذلك، فهو يعمل كمضاد للأكسدة ، ويحمي الخلايا ويساعد في التئام الجروح.

جرعتك اليومية



إذًا، ما هي الكمية الصحيحة من هذا الفيتامين ؟ يجب أن يهدف البالغون إلى تناول 90 ملليجرامًا يوميًا إذا كنت رجلاً، و75 ملليجرامًا إذا كنت امرأة، حامل أم مرضع؟ وتزداد حاجتك إلى 85 و120 ملليجرامًا على التوالي، والمدخنون بحاجة إلى 35 ملليجرام إضافية يوميا ومع ذلك، لا تتجاوز 2000 ملليجرام يوميًا.

معززات فيتامين سي الطبيعية



في حين أن أجسامنا لا تستطيع إنتاج فيتامين C، فيجب تناول الفواكه الحمضية والتوت والفلفل والبقدونس وحتى الكرنب والبروكلي هما أبطال فيتامين سي، حيث توفر حصة واحدة تقريبًا احتياجاتك اليومية بالكامل.

بالنسبة للبعض، قد تكون المكملات الغذائية ضرورية، خاصة إذا كانوا يعانون من ظروف صحية معينة أو قيود غذائية، لكن تذكر، بمجرد الوصول إلى الكمية الموصى بها، نادراً ما تؤدي الجرعة الزائدة إلى التسمم لأن الجسم يتخلص من الفيتامين C الزائد ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى أعراض غير سارة مثل الغثيان أو الصداع ، وإذا كنت مصابًا بالسكري، فقد يؤدي ذلك إلى تحريف اختبارات الجلوكوز في البول.