أضرار نقص فيتامين سي.. كيف تحصل عليه من طعامك؟

كتبت فاطمة ياسر

فيتامين سى يعد من الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان، والمسئول عن تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، وأيضا يعمل على الحفاظ على صحة أعضاء الجسم، وعند تعرض الجسم لنقصان نسبته قد يصاب العديد بمرض تصلب الشرايين.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع "healthline" أن تعرض الجسم لنقص في نسبة فيتامين سي قد يكون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالعديد من الأمراض، كما أن الأشخاص المصابين بالسمنة وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم والمدخنين ومرضى ارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة لنقص فيتامين سي فى الدم. كذلك قد يكون من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بجلطة في القلب أو التعرض للسكتات الدماغية .

وأوضح التقرير، أن تناولك لفيتامين سي يساعدك في الوقاية من الإصابة بالمرض و أيضا يحميك من حدوث اي مضاعفات خاصة بهذا المرض ، و ذلك يرجع إلي أن هذا الفيتامين يعد مضاد للأكسدة ، وأيضا يساعد تناوله في إنتاج بعض أنواع البروتينات التي تساعد في حماية الإنسان من الإصابة بالجلطات.

ومن المعروف أن هذا الفيتامين يوجد في البرتقال و الفراولة و السبانخ و البروكلي ، و الكرنب الأحمر ، الفجل .