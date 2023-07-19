وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامى للحلف، أن الأمين العام حدد أثناء هذا الاجتماع القرارات الرئيسية المتخذة في قمة فيلنيوس لدعم أوكرانيا على المدى الطويل، حيث اتفقت دول الحلفاء في القمة على حزمة من ثلاثة عناصر لتقريب أوكرانيا من عضوية الناتو.

وأضاف البيان أن القرارات شملت إزالة شرط خطة عمل الانضمام إلى الحلف، وتغيير مسار عضوية أوكرانيا من عملية من خطوتين إلى عملية من خطوة واحدة، إضافة إلى إنشاء الحلفاء مجلس الناتو وأوكرانيا، وهو هيئة مشتركة للتشاور وصنع القرار.

وأشار البيان إلى أن الحلفاء وافقوا أيضا على برنامج دعم متعدد السنوات لأوكرانيا يغطى الاحتياجات الحرجة، مثل معدات إزالة الألغام والوقود والإمدادات الطبية، كما أوضح ستولتنبرج أن برنامج الناتو سيركز على بناء قابلية التشغيل البينى وضمان انتقال أوكرانيا من المعدات والعقيدة السوفيتية إلى معايير الناتو.

واستشرافا للمستقبل، قال ستولتنبرج إن الحلفاء والشركاء سيحتاجون إلى مواصلة تزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية التي تحتاجها لتنتصر، وأن الناتو سوف يقف إلى جانب أوكرانيا طالما يتطلب الأمر.