اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل سائق لسرقة توك توك في الإسكندرية

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:45 م
ضبط المتهم بقتل سائق لسرقة توك توك في الإسكندرية متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية من (بائع متجول - مقيم بدائرة القسم) بخروج نجله للعمل على مركبة "توك توك" وعدم عودته.

بالفحص وبإجراء التحريات تبين قيام أحد الأشخاص (عامل خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بإستقلال المركبة رفقة الـمُتغيب وقيامه بقتله بغرض السرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لسرقة مركبة التوك توك الخاصة بالمجنى عليه، كما أرشد عن مكان الجثة ، والآداة المستخدمة فـى الواقعة، وأضاف ببيع المركبة نظير مبلغ مالى لـ(شخصين - لهما معلومات جنائية "سيئ النية") تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأرشدا عن المركبة.

 

 

 


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