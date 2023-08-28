اليوم السابع
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النيابة الإدارية تعاين موقع عقار الإسماعيلية المنهار (صور)

الإثنين، 28 أغسطس 2023 07:07 م
النيابة الإدارية تعاين موقع عقار الإسماعيلية المنهار (صور) رجال النيابة الإدارية خلال المعاينة
كتب عبد الله محمود

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أجرت النيابة الإدارية للإسماعيلية القسم الأول، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار رقم 95 شارع "ثروت بالمحطة الجديدة"، التابع لحي أول الإسماعيلية، والذي انهار بأكمله صباح اليوم.
 
وترأَسَ المستشار وجيه وليم - مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية القسم الأول، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كل من المستشارأحمد عثمان رئيس النيابة، والأستاذ أسامة مهدي وكيل النيابة، وعبد المنعم حسن وكيل النيابة، وعبد الرحمن سطوحي وكيل النيابة، وعاينوا موقع العقار، وبصحبتهم كل من اللواء السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورئيس حي أول الإسماعيلية، ومديرة الإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية، كما رافقهم كل من العميد محمد كيلاني مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، والعقيد أحمد أنور مأمور قسم أول الإسماعيلية.
 
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معاينة النيابة الإدارية
 
وتبين من المعاينة، أن العقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق، وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، انهار بالكامل، مما أسفر عن وفاة ثلاثة المواطنين: طفل يبلغ من العمر "4" سنوات، ورجلين في عمر الخامسة والأربعين، وإصابة مواطنٍ آخر.
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فريق النيابة الإدارية فى موقع العقار المنهار
 
وتولت النيابة الإدارية بالإسماعيلية – القسم الأول التحقيق، حيث قرر أسامة مهدي وكيل النيابة، استدعاء كل من:
 رئيس حي الإسماعيلية أول، ومدير الإدارة الهندسية، ورئيس قسم التراخيص.
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فريق النيابة الإدارية يصل موقع عقار الاسماعيلية المنهار
 وجاري استكمال التحقيقات.

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