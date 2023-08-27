لو خضعت لعملية مياه بيضاء في عينيك.. ابعد عن الموبايل والتكييف

كتبت إيناس البنا

يحدث إعتام عدسة العين عندما تظهر على عدسة عينيك بقع غائمة، ومع تقدمنا ​​في السن، تبدأ في الحد من رؤيتنا.

أوضح الدكتور أشرف الهباق، أستاذ طب وجراحة العيون جامعة بنها، أن جراحة إزالة المياه البيضاء حاليًا هي الطريقة المؤكدة لعلاج إعتام عدسة العين لدى البالغين، بالنسبة لمعظم الناس، تعمل الجراحة على استعادة الرؤية وليس لها أي مضاعفات.

وأضاف أستاذ جراحة العيون في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن بعد خضوع المريض للجراحة يجب عليه اتباع عدد من النصائح والتعليمات لتجنب حدوث مضاعفات فى العين:

ممنوع فرك العين تمامًا بعد الجراحة أو لمسها.

غسيل العين عن طريق رش المياه بشكل مباشر على العين.

ممنوع النوم على جانب العين الخاضعة للعملية والنوم على الجانب الأخر.

يضع الطبيب غطاء العين لمدة يوم واحد وفى بعض حالات ضعف القرنية يوضع لعدة أيام.

ممنوع الجلوس في غرفة مظلمة تمامًا وفى حالة رغبة المريض في النظر إلى التلفاز عليه أن يرتدى نظارة الشمس.

الابتعاد عن الموبايل أول أسبوع لأن الضوء الأزرق المنبعث منه يؤذى العين.

عدم الجلوس أمام تيارات الهواء المباشر مثل المروحة والتكييف.

في فصل الصيف يمنع الجلوس على شاطئ البحر أول 30 يوم من العملية.

لا يوجد موانع في الأكل إلا لمريض سكر لأن مستويات السكر المرتفعة تحدث مضاعفات في العين.

للأشخاص الرياضيين يمنع ممارسة الرياضة بعد أسبوعين من الجراحة.

للسيدات الابتعاد عن وضع المكياج في العين لمدة 3 أسابيع.

الابتعاد عن الأضواء العالية أو الكشافات العالية خلال الأسابيع الأول من الجراحة.

خلال فترة النقاهة تكون الراحة والغذاء مهمة جدًا.

الابتعاد عن التوتر والانفعالات.

لمريض السكر يجب متابعته باستمرار للحفاظ على مستوياته الطبيعية.