اليوم السابع
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كيف يتخلص الجسم من النيكوتين بعد التوقف عن التدخين؟ الصحة توضح

الأحد، 27 أغسطس 2023 02:46 م
كيف يتخلص الجسم من النيكوتين بعد التوقف عن التدخين؟ الصحة توضح كيف يتخلص الجسم من النيكوتين بعد التوقف عن التدخين
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان أنه بعد التوقف عن التدخين بكل أشكاله يبدأ الجسم فى التخلص من مادة النيكوتين والمواد السامة كالتالى:-
 
- خلال 20 دقيقة من التوقف تبدأ سرعة ضربات القلب فى الانتظام وكذلك مستوى ضغط الدم. 
 
- خلال 12 ساعة من التوقف يقل أول أكسيد الكربون لمعدلاته الطبيعية.
 
- بعد أسبوع إلى 12 أسبوعا من التوقف تتحسن الدورة الدموية، ويظهر ذلك على الجلد وتتحسن وظائف الرئة ويقل الشعور بالإرهاق وضيق التنفس.
 
- بعد سنة من التوقف عن التدخين يقل خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة.
 
وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالإقلاع عن التدخين لأنه خطر كبير على الصحة العامة، ويسبب العديد من الأمراض الخطرة التى قد تسبب الوفاة.
 
كيف يتخلص الجسم من النيكوتين بعد التوقف عن التدخين
كيف يتخلص الجسم من النيكوتين بعد التوقف عن التدخين
 
 

الصحة

التدخين

الاقلاع عن التدخين



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