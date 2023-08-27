اليوم السابع
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الأحد، 27 أغسطس 2023 08:44 م
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قطع شجرة ضخمة بشارع الأنصار في الدقى لإصلاح خط مياه يمر أسفلها.. فيديو

الأحد، 27 أغسطس 2023 08:05 م
قطع شجرة ضخمة بشارع الأنصار في الدقى لإصلاح خط مياه يمر أسفلها.. فيديو شجرة تعيق اصلاح كسر اسورة مياه
كتبت - مرام محمد

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أزالت فرق الإصلاح التابعة لشركة مياه الشرب بالجيزة، شجرة ضخمة، بشارع الأنصار، في الدقى، لوقوعها أعلى خط مياه حدث به كسر مفاجئ تسبب فى انقطاع الخدمة عن عدة شوارع بحى الدقى.
 
وأعلن وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، البدء في أعمال إصلاح خط المياه قطر 100مم بشارع عرفات مع شارع الأنصار بمنطقة الدقى.
 
وأوضح عابدين، أنه تم البدء في أعمال الإصلاح بعد التمكن من إزالة شجرة عملاقة فوق خط المياه.
 
هذا ويقوم فريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالعمل على قدمٍ وساق لنهو أعمال الإصلاح، وإعادة فتح المياه للمواطنين.
 

مياه الجيزة

الجيزة

شركة مياه الشرب بالجيزة

حي الدقي



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