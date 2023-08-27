العيش البتاو والجبن القريش والفجل والجرجير.. أطعمة صحية تحميك من سرطان القولون

كتبت أمل علام

كشف الدكتور عمر هيكل، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، عضو اللجنة القومية العليا لأمراض الكبد، عن أن سرطان القولون يمثل أحد المشاكل الصحية التي بدأت في ازدياد في الــ20 عامًا الأخيرة، حيث وصلت النسبة في مصر إلى 7 لكل 100 ألف شخص في الرجال، و5 لكل 100 ألف في السيدات.

وأوضح عمر هيكل في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن نسبة الإصابة بسرطان القولون في الريف المصرى منخفضة، لأنهم يعتمدون في طعامهم على الفجل والجرجير والعيش البتاو الذى يحتوى على الألياف بنسبة عالية والجبن القريش الصحية.

وقال: يعتبر سرطان القولون ثالث سبب للوفاة من السرطان في الرجال والسيدات، وقد أثبتت الدراسات التي أجريت مؤخرًا أن هناك عددًا من العوامل التي تزيد احتمالية الإصابة بسرطان القولون منها تغيير نمط الحياة بعدم ممارسة الرياضة وتناول الوجبات السريعة الجاهزة، وخصوصًا اللحوم المصنعة مثل السوسيس والهوت دوج وهى تمثل نسبة كبيرة للإصابة في المجتمعات المتحضرة، كذلك عدم تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف، لذلك فإن نسبة الإصابة بسرطان القولون في الريف المصري كانت منخفضة لأنهم كانوا يتناولون الفجل والجرجير والعيش البتاو الذى يحتوى على الألياف بنسبة عالية والجبن القريش الصحية.

وأوضح، أن التدخين وعدم ممارسة الرياضة من العوامل التي تساعد على انتشار سرطان القولون وقد وجد أن تغيير نمط الحياة واللجوء للأغذية الغنية بالألياف من الخضراوات والفواكه يساعد في انخفاض نسبة حدوث سرطان القولون بنسبة 50%.

وتابع: تجرى حاليًا في جميع مراكز الأبحاث والجامعات حملات للاكتشاف المبكر لسرطان القولون في الفئات الأكثر عرضة للإصابة، خصوصًا فوق سن الــ 45، ويتم ذلك من خلال أخذ عينة من البراز لفحص الدم المخفى الذى يعتبر مؤشرًا مبدئيًا لاحتمالية الإصابة بسرطان القولون.

وأكد أنه من المعروف أن الإصابة بسرطان القولون قد لا يأتى بأى أعراض تشير بوضوح إلى الإصابة، وأهم عرض يجب الانتباه اليه هو تغيير طبيعة البراز، موضحًا أن هناك بعض الأمراض مثل مرض القولون التقرحى، ومرض كرونز قد يسببان الإصابة بسرطان القولون، ويعتبر استخدام المنظار القولونى من الأساسيات لتشخيص الإصابة بسرطان القولون حيث يمكن أخذ عينات من النتوءات الموجودة داخل القولون للتأكد من التشخيص.