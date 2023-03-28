كتبت نهير عبد النبى

سرطان القولون هو أحد أكثر أنواع السرطانات انتشارًا، و ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا (بعد سرطان الثدي والرئة) حيث يستمر معدل الأشخاص الذين يتم تشخيص إصابتهم بسرطان القولون أو المستقيم في الانخفاض كل عام ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن المزيد من الأشخاص يخضعون للفحص وكذلك تغيير عوامل الخطر المرتبطة بنمط حياتهم ، بما في ذلك تعلم كيفية الوقاية من سرطان القولون.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن سرطان القولون وفقا لما ذكره موقع health

س: ما هى أعراض سرطان القولون؟



-آلام في البطن ، وتشنجات ، وانتفاخ أو انزعاج.

-تغيرات في عادات الأمعاء مثل الإسهال أو الإمساك.

-وجود دم في البراز ، وهو علامة على نزيف في المستقيم .

-ضعف وتعب.

-الغثيان أو القيء.

-تغيرات في الشهية و / أو فقدان الوزن غير المقصود.

-انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء ( فقر الدم ) يمكن أن يسبب هذا أعراضًا مرتبطة بسوء امتصاص العناصر الغذائية وفقر الدم ، بما في ذلك التعب والضعف وضباب الدماغ.

-اليرقان (اصفرار الجلد والعينين).





س: ما هى عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون ؟



-تجاوز سن الخمسين (أكثر من 90٪ من المصابين بسرطان القولون هم فوق سن الخمسين).

-اتباع نظام غذائي فقير ، وخاصة النظام الغذائي الغني باللحوم المصنعة ، والكثير من اللحوم الحمراء التقليدية ، والأطعمة المقلية ، والدهون المهدرجة أو المتحولة ، والحبوب المكررة والأطعمة المصنعة الأخرى .

-ترتبط الأنظمة الغذائية التي لا تحتوي على ما يكفي من الفاكهة والخضروات ومصادر الألياف الأخرى بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

-السمنة.

-قلة الحركة (عدم ممارسة النشاط البدني الكافي).

-كثرة استهلاك الكحول ، وخاصة بين الرجال البالغين.

-تدخين أو استخدام منتجات التبغ.

-تاريخ من مشاكل الجهاز الهضمي

-الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

س: ماهى مراحل سرطان القولون؟



-المرحلة 0 (السرطان): يتم تشخيصها عندما لا ينمو السرطان خارج الطبقة الداخلية (الغشاء المخاطي) للقولون أو المستقيم.

-المرحلة 1: يتم تشخيصها عندما ينمو السرطان من خلال البطانة السطحية (الغشاء المخاطي) للقولون أو المستقيم. لم ينتشر السرطان خارج جدار القولون أو المستقيم (موضعي).

-المرحلة الثانية: ينتقل السرطان عبر جدار القولون أو المستقيم. لم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم عبر مجرى الدم ولم يتسلل إلى الغدد الليمفاوية.

-المرحلة 3: ينتقل السرطان إلى الغدد الليمفاوية ، وهي جزء من الجهاز اللمفاوي يساعد على إزالة الفضلات من الجسم والوقاية من الأمراض. في هذه المرحلة ، لم ينتشر السرطان إلى أعضاء أو أجزاء أخرى من الجسم.

-المرحلة 4: انتشر السرطان إلى أعضاء أخرى ويصعب الآن علاجه.