أسباب الإصابة بمرض التهاب الأذن الوسطى وكيفية علاجه

كتب – حسام الشقويرى

يعتبر التهاب الأذن الوسطى الحاد أكثر أنواع عدوى الأذن شيوعًا ويمكن أن يصيب جميع الأعمار، خاصة أنه شائع بشكل خاص بين الأطفال لأن قناتي استاكيوس لديهم أقصر وأفقية أكثر من البالغين وفقًا لما نشره موقع healthifyme

ويمكن أحيانًا الخلط بين عدوى الأذن الوسطى وحالات أخرى تؤثر على الأذن أو جانب الرأس، مثل أذن السباح، في حين أن لديهم أعراضًا متشابهة بشكل عام، إلا أن هذه العدوى تؤثر على قناة الأذن الخارجية وتسبب الألم عند شد شحمة الأذن.

ويتسبب تراكم المخاط والالتهاب الناتج عن الاستجابات التحسسية في انسداد قناة استاكيوس، ما يؤدى إلى تراكم السوائل، كما أنها لا تتطور في كل مرة يصاب فيها شخص ما برد فعل تحسسي، لكن الإثنين مرتبطان من حيث الخطورة.

التهابات الجهاز التنفسي

في بعض الحالات، يمكن أن تحدث التهابات الأذن بسبب التهابات الجهاز التنفسي، مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد، وذلك لأن نفس الفيروسات والبكتيريا التي يمكن أن تسبب عدوى في جزء واحد من الجسم يمكن أن تنتقل إلى مناطق أخرى من خلال المخاط.

إذا كان شخص ما مصابًا بنزلة برد وتم حظر قناتي استاكيوس بسبب المخاط الزائد، فقد يؤدي ذلك إلى التهاب الأذن، وينطبق الشيء نفسه على التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، بما في ذلك التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

عوامل الخطر الأخرى

بصرف النظر عن العوامل التي لها دور مباشر في التسبب في التهابات الأذن، هناك العديد من التأثيرات الثانوية التي يمكن أن تزيد من خطر إصابة شخص ما بالعدوى، فيما يلي أربعة من أشهرها:

دخان السجائر

ربطت العديد من الدراسات تدخين السجائر بزيادة خطر الإصابة بعدوى الأذن، يُعتقد أن بعض الآثار الجانبية السلبية للتدخين، مثل الالتهاب وضعف جهاز المناعة، يمكن أن تؤثر على قناتي استاكيوس وتجعل من السهل تطور العدوى.

عادات النظافة السيئة

يمكن أن تؤدي ممارسات النظافة السيئة، مثل عدم غسل اليدين بانتظام وعدم إزالة الماء من الأذنين بعد السباحة، إلى زيادة خطر إصابة الشخص بعدوى الأذن، هذا لأنه يمكن أن يجعل الأذن الداخلية أكثر عرضة للبكتيريا أو الفيروسات التي يمكن أن تسبب العدوى.

القصور المناعي

في بعض الحالات، يمكن أن ترتبط التهابات الأذن بنقص في جهاز المناعة، قد يشمل ذلك حالات مثل التهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب (JIA) ، والذي يتداخل مع قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات، أو أنواع معينة من العلاج الكيميائي، الذي يمكن أن يضعف جهاز المناعة ويسهل على البكتيريا والفيروسات الاستقرار في قناتي استاكيوس.

متلازمة داون

يشترك الأفراد المصابون بمتلازمة داون في بنية وجه يمكن أن تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الأذن والأنف والحنجرة. ويشمل ذلك انسداد قناتي استاكيوس، ما قد يؤدي إلى التهاب الأذن.