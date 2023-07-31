ماذا تعرف عن الإصابة بعدوى الأذن؟

كتب – حسام الشقويرى

عدوى الأذن يشار إليها طبيًا باسم التهاب الأذن الوسطى الحاد، وهي عدوى تصيب الأذن الوسطى، يحدث عندما يؤدي انسداد قناة استاكيوس - الذي يربط الأذن الوسطى مع تجويف الجيوب الأنفية - إلى منع السوائل من التصريف بشكل كافٍ مما يؤدي إلى تراكمها. وفقا لما نشره موقع healthifyme

ويعتبر التهاب الأذن الوسطى الحاد أكثر أنواع عدوى الأذن شيوعًا ويمكن أن يصيب جميع الأعمار. إنه شائع بشكل خاص بين الأطفال لأن قناتي استاكيوس لديهم أقصر وأفقية أكثر من البالغين.

يمكن أحيانًا الخلط بين عدوى الأذن الوسطى وحالات أخرى تؤثر على الأذن أو جانب الرأس ، مثل أذن السباح. في حين أن لديهم أعراضًا متشابهة بشكل عام، إلا أن هذه العدوى تؤثر على قناة الأذن الخارجية وتسبب الألم عند شد شحمة الأذن.

كيفية الإصابة بالتهاب الاذن

يمكن أن يتسبب تراكم المخاط والالتهاب الناتج عن الاستجابات التحسسية في انسداد قناة استاكيوس ، مما يؤدي إلى تراكم السوائل، وفي النهاية التهاب الأذن. لا تسبب الحساسية دائمًا التهابات الأذن ، كما أنها لا تتطور في كل مرة يصاب فيها شخص ما برد فعل تحسسي، لكن الاثنين مرتبطان من حيث الخطورة.

التهابات الجهاز التنفسي

في بعض الحالات، يمكن أن تحدث التهابات الأذن بسبب التهابات الجهاز التنفسي، مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد. وذلك لأن نفس الفيروسات والبكتيريا التي يمكن أن تسبب عدوى في جزء واحد من الجسم يمكن أن تنتقل إلى مناطق أخرى من خلال المخاط.

إذا كان شخص ما مصابًا بنزلة برد وتم حظر قناتي استاكيوس بسبب المخاط الزائد ، فقد يؤدي ذلك إلى التهاب الأذن. وينطبق الشيء نفسه على التهابات الجهاز التنفسي الأخرى ، بما في ذلك التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

عوامل الخطر الأخرى

بصرف النظر عن العوامل التي لها دور مباشر في التسبب في التهابات الأذن ، هناك العديد من التأثيرات الثانوية التي يمكن أن تزيد من خطر إصابة شخص ما بالعدوى. فيما يلي أربعة من أشهرها:

دخان السجائر

ربطت العديد من الدراسات تدخين السجائر بزيادة خطر الإصابة بعدوى الأذن. يُعتقد أن بعض الآثار الجانبية السلبية للتدخين، مثل الالتهاب وضعف جهاز المناعة، يمكن أن تؤثر على قناتي استاكيوس وتجعل من السهل تطور العدوى.

عادات النظافة السيئة

يمكن أن تؤدي ممارسات النظافة السيئة، مثل عدم غسل اليدين بانتظام وعدم إزالة الماء من الأذنين بعد السباحة ، إلى زيادة خطر إصابة الشخص بعدوى الأذن، هذا لأنه يمكن أن يجعل الأذن الداخلية أكثر عرضة للبكتيريا أو الفيروسات التي يمكن أن تسبب العدوى.

بعض أوجه القصور المناعي

في بعض الحالات، يمكن أن ترتبط التهابات الأذن بنقص في جهاز المناعة. قد يشمل ذلك حالات مثل التهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب (JIA) ، والذي يتداخل مع قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات ، أو أنواع معينة من العلاج الكيميائي، الذي يمكن أن يضعف جهاز المناعة ويسهل على البكتيريا والفيروسات الاستقرار في قناتي استاكيوس.

متلازمة داون

يشترك الأفراد المصابون بمتلازمة داون في بنية وجه يمكن أن تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الأذن والأنف والحنجرة. ويشمل ذلك انسداد قناتي استاكيوس ، مما قد يؤدي إلى التهاب الأذن.

والتهابات الأذن نفسها ليست معدية. إنها ناتجة عن محفزات بيئية ، مثل المواد المسببة للحساسية أو الفيروسات ، وليس عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب. هذا يعني أنه لا يمكنك الإصابة بعدوى الأذن من شخص آخر ، ولا داعي للقلق بشأن نقل العدوى.