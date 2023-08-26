1105 حالات.. حصاد قافلة جامعة الزقازيق الطبية بقرية منشأة صهبرة بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة بقرية منشأة صهبره مركز ديرب نجم بالشرقية أعمالها اليوم بالكشف علي 1105 حالات من أهالي القرية في العديد من التخصصات الطبية ، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر ، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" ، وانطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة و الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري بالشرقية .

رافق القافلة أساتذه وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، و الدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تم الكشف علي 955 حالة في 14 تخصصًا طبيًا وهي ( الباطنة ، المتوطنة ، العظام ، الروماتيزم ، قلب ، الصدر ، المسالك ، الجراحة ، الأطفال ، الرمد ، الأنف والأذن ، طب الأسرة ، المخ والأعصاب ، الجلدية ) ، بالإضافة إلي 150 حالة ضمن الحملة التى قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغط مع توجيه كل حالة إلى العيادة المختصة بها ، وذلك تحت رعاية الدكتورة نادية طه عميد الكلية والدكتزرةةأماني حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة بوصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلي أهالي المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية بتقديم خدمات علاجية متميزة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات ، حيث قام أطباء طب الأسرة بتقديم ندوة توعوية عن أمراض السكر والضغط ووسائل تنظيم الأسرة وكيفية اختيار الوسيلة المناسبة ، وقامت مديرية الصحة بتوفير سيارة تنظيم الأسرة ، والتي قام الأطباء المرافقين بالكشف علي الحالات وتقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانًا ، كما قامت مديرية الصحة أيضا بتوفير فريق من الأطباء والممرضين قاموا بتحليل السكر والاعتلال الكلوي المترددين على القافلة والمحولين من الأطباء في العيادات.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية شاركت بفحص ورش الحيوانات وتجريعها للوقاية من الأمراض ، مشيرة إلى قيام كلية التكنولوجيا والتنمية بعقد ندوة عن تصنيع اللحوم وكيفية صناعة اللانشون في المنازل ، وذلك تحت رعاية الدكتور ٠خالد محروس عميد الكلية والدكتزرةةجيهان العميري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما تضمنت أعمال القافلة مشاركة أساتذة كلية العلوم بورشة عمل عن طريقة عمل الصابون السائل في المنازل ومعطرات الجو والبرفان وذلك تحت رعاية الدكتور جمال عنان عميد الكلية والدكتور أيمن أبو الفتوح وكيل الكلية ، بالإضافة إلى مشاركة كلية التربية النوعية بورشة عمل عن طريقة عمل المفروشات المطرزة ، وذلك تحت رعاية الدكتور هاني حلمي عميد الكلية والدكتور أحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أنه قام بتنظيم أعمال القافله محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع ، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال من الأهالي الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.

وفى سياق آخر، شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اليوم السبت الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات رقم (742) برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .