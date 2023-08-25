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الجمعة، 25 أغسطس 2023 08:40 م
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حياة كريمة.. قافلة تنموية شاملة لقرية منشأة صهبرة مركز ديرب نجم بالشرقية غدا

الجمعة، 25 أغسطس 2023 08:31 م
حياة كريمة.. قافلة تنموية شاملة لقرية منشأة صهبرة مركز ديرب نجم بالشرقية غدا قافلة تنموية شاملة لقرية منشأة صهبره
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة، والتي تتوجه صباح غد السبت الموافق 2023/8/26 لقرية منشأة صهبرة مركز ديرب نجم.
 
وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، حيث اطمأنت على تواجد الأطباء في 14 تخصص طبيا.
 
وكذلك المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.

جامعة الزقازيق

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