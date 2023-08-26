ننشر خطة القوافل العلاجية لـ"حياة كريمة" خلال سبتمبر المقبل بقرى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

حصل "اليوم السابع" على الخطة الشهرية للقوافل العلاجية، التابعة لمبادرة حياة كريمة بقري البحر الأحمر، والتى تجرى الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على مواطني القرى المختلفة كل شهر بالبحر الأحمر.

وحسب الخطة الشهرية للقوافل العلاجية خلال شهر سبتمبر المقبل من المقرر أن تبدأ القوافل عملها يوم الأربعاء الموافق 6 من شهر سبتمبر المقبل عملها بقرية الأمل التابعة لمدينة رأس غارب شمال المحافظة وتستغرق فيها يومين لإجراء الكشف الطبى بوحداتها الصحية .

وتنتقل القوافل العلاجية بعد ذلك إلى وسط البحر الأحمر وتحديدا لقرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير لتقضي فيها يومي 8 و9 سبتمبر، ثم إلى قرية المستعمرة بنفس المدينة يومين 10 و11 سبتمبر، ومنها إلى مدينة حلايب يومى 12 و13 سبتمبر، ثم الى قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب وتستقر فيها لاجراء الكشف الطبى على الاهالى فيها يومين 14 و15 سبتمبر .

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة اعمالها يومين 16 و17 سبتمبر عملها بالكشف الطبى على أهالى منطقة أبرق ومرسى حميرة التابعتين للإدارة الصحية بالشلاتين، ثم تنتقل إلى مدينة مرسى علم وتحديدا مركز صحة الأسرة هناك يومين 18 و19 سبتمبر

وتنتهي القوافل العلاجية من أعمالها خلال الشهر المقبل فى قرية أم الحويطات بسفاجا باجراء الكشف الطبى على الاهالى يومي 20 و21 سبتمبر، حيث تشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر، كما تضم تخصصات باطنة وجراحة ونساء وتوليد، واطفال واسنان وتنظيم اسرة .