نصائح لتجنب الإصابة بعسر الهضم أبرزها تناول الألياف

فاطمة ياسر

الإصابة بالعسر الهضمي يعد من مشاكل الجهاز الهضمي خاصة أنه يتسبب في تعرضك للكثير من المشاكل، وقد يكون السبب في عدم قدرتك علي ممارسة حياتك اليومية بشكل طبيعي، ووفقًا لموقع "webmed" سنتعرف علي أبرز الحلول التي تساهم بشكل كبير في علاج المشكلة.

يرجع للإصابة والتعرض لمشكلة العسر الهضمي هي تناول الأطعمة الدسمة، أو وجود مشكلة في المعدة، ويتسبب في الشعور بألم شديد، وهناك بعض النصائح لتجنب الإصابة، ومنها:

- إتباع نظام غذائي متزن السعرات الحرارية، غير مليء بالدهون، فهذه الحيلة تساهم بشكل كبير في القضاء علي الأزمة.

- ابتعد عن التدخين والمشروبات الكحولية، قدر المستطاع لأنها تتسبب في الإصابة بعسر الهضم.

- قسم وجباتك اليومية إلي ثلاث وجبات صغيرة الحجم.

- أكثر من تناول الأطعمة الغنية بالألياف فهي تساعد بشكل كبير في التخلص من عسر الهضم وتريح المعدة.

- ابعتد عن الأطعمة المليئة بالدهون، وخاصة سريعة التحضير.

- قلل من تناول الأطعمة الدسمة والمسبكات والبقوليات والمقليات لأنها تساهم في شعورك وإصابتك بالعسر الهضمي.

- أشرب الشاي الأخضر فهو حيلة جيدة في تخلص الجسم من السموم، وتنظيفه والحد من الإصابة بالسموم المؤدية للإصابة بالعسر الهضمي.

- ممارسة الرياضة وخاصة المشي من الحيل القوية والجيدة جدا في تجنب الإصابة العسر الهضمي، فقم بالمشي 3 مرات في الإسبوع.