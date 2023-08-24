أعشاب تحافظ على صحة الأمعاء وتحسن الهضم.. أبرزها العرقسوس والنعناع

كتبت رانيا عامر

النظام الغذائي السليم يحافظ على سلامة الصحة العامة لجسم الشخص ، لذلك فيجب أن يحتوى هذا النظام علي مجموعة من البروتينات والمعادن والفيتامينات المختلفة التي يحتاجها الجسم ، بالإضافة الي تناول عدة أعشاب تعمل على تحسين صحة الأمعاء علي وجه الخصوص ، ونعرض تلك الأعشاب في التقرير التالي ،وفقا لما نشره موقع " Food".

أعشاب تحسن من صحة الأمعاء :

1. العرقسوس

أكدت الأبحاث أن العرقسوس هو عشب غذائي شائع لا يدعم عملية الهضم فحسب، بل يهدئ المعدة أيضًا. فهو يحتوى على مركب يسمى جليسيرهيزين، والذي قد يساعد في الحفاظ على الحموضة المتوازنة في المعدة لمزيد من الراحة.

2.النعناع

يحتوي النعناع على مركب يسمى المنثول الذي يساعد على تخفيف أعراض القولون العصبي وله أثار إيجابية علي عضلات الجهاز الهضمي. فأن النعناع يستمتع به الشخص بعدة طرق منها وضعه على الشاي وأحيانا على السلطات .

3. الزنجبيل

الزنجبيل هو علاج قوي للسعال وأدوار البرد . يساعد أيضًا في بناء المناعة والبقاء قويًا. كما توجد مركبات موجودة في الزنجبيل يمكن أن تساعد في تحفيز تقلصات المعدة وإفراغها. وبالتالي، قد يساعد التوابل في علاج الغثيان أو التشنج أو الانتفاخ أو الغازات أو عسر الهضم أيضًا.