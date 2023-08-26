منطقة سوهاج الأزهرية تعلن فتح باب التظلمات على نتائج الدور الثاني للابتدائية والإعدادية

سوهاج محمود مقبول

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية فتح باب التظلمات على نتائج الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية، بدءًا من اليوم السبت الموافق 26/8/2023 م ولمدة خمسة عشر يومًا بمقر كنترول الشهادة الابتدائية بمعهد العارف الابتدائي بميدان الملك سيتى وكنترول الشهادة الإعدادية بمعهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجي الإعدادي الثانوي بنين بمدينة ناصر.

وأوضح الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أنَّ فتح باب التظلمات جاء بعد إعلان النتائج الخميس الماضي، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، مؤكداً أن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب مبدأ أساسي تحرص المنطقة على دعمه وتطبيقه على أرض الواقع.

يذكر أن منطقة سوهاج الأزهرية أنه تقرر، اليوم الأحد الموافق 30 يوليو 2023م، البدء في تلقي طلبات الطعون علي نتائج مواد الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م ولمدة ثلاثون يومًا تنتهي في 29 أغسطس 2023م بالإدارات التعليمية.

وأوضحت لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية في بيانها أن مواعيد الاطلاع تبدأ في الثامنة صباحًأ حتي الثانية بعد الظهر، وأنه يمكن للطالب سداد الرسوم الكترونيًا من خلال منظومة الطعون الإلكترونية أو من خلال الإدارة التعليمية التابع لها.

وأوضح البيان الحالات التي لا يجوز للطالب أن يطعن فيها، وشرح كافة التفاصيل المنظمة لهذا الشأن بما يضمن التيسير على الطالب وولي الأمر.