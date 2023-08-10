تعرف على إجراءات التحويل بين الأزهر والتعليم العام فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

بدأت الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية ومديرية التربية والتعليم فى تلقى التحويلات بينهما طبقا لضوابط ومعايير محددة، والتى تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الحالى، وخلال التقرير التالى يقدم "اليوم السابع" أهم الضوابط لعملية التحويل.

1 - التحويل مستمر بين الأزهر والتربية والتعليم حتى 31 من شهر أغسطس الحالى.

2 - النقل والتحويل متاح من الصف الأول الابتدائى حتى خريجى الصف الثانى الإعدادى.

3- يحضر ولى أمر الطالب المراد التحويل له أربع ورقات تحويل للأزهر من المكتبة، ويقدمها إلى المدرسة التابع لها الطالب ويملأ البيانات ويقوم بختمها من المدرسة بختم الشعار.

4 - يتوجه ولى الأمر إلى المعهد الأزهرى المراد التحويل له وبرفقته الموافقة وأن الكثافة تسمح بذلك.

5 - يتوجه ولى الأمر إلى الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة المراد التحويل منها ويتم ختم الأوراق بخاتم الشعار ومعه بيان نجاح الطالب مختوم من الإدارة التعليمية.

6 - يتقدم ولى الأمر للمنطقة الأزهرية بصحبة الطالب المراد التحويل له بالأوراق المختومة من الإدارة والمدرسة ويتم عمل مقابلة شخصية للطالب.

7 - عقب ذلك يتوجه ولى الأمر بالأوراق مختومة من المنطقة الأزهرية ويقدمها للمدرسة ويحصل على ملف الطالب.

8 - يتوجه ولى الأمر بالملف إلى المعهد الأزهرى ويقوم بتسليمه.