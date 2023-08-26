محافظ بورسعيد يتفقد مركز الخدمات اللوجستية ويوجه الشكر لرجال الجمارك ومركز الخدمات

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم، مركز الخدمات اللوجستية، لمتابعة سير العمل بالمركز والخدمات المقدمة للمتعاملين معه، حيث التقى خلالها بعدد من المتعاملين مع المركز للاستفسار عن مستوى الخدمات المقدمة إليهم.رافقة خلالها محمد حسام رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والدكتور عمرو المحضر مدير المكتب الفني.

والتقي المحافظ خلالها، عددًا من المتعاملين مع المركز للاستفسار عن مستوى الخدمات المقدمة إليهم، وأشاد جميعهم بأسلوب العمل بنظام (MTC) داخل المركز، كما تابع أداء العاملين بمنظومة النافذة الواحدة داخل المركز اللوجسيتي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده محافظة بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد باستمرار تطوير أسلوب العمل، والتيسير على المتعاملين خلال إنهاء الإجراءات، مؤكدًا تقديم كافة الدعم بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة داخل .

وقدم محافظ بورسعيد الشكر إلى رجال الجمارك، ومركز الخدمات اللوجستية وكافة الإدارات العاملة بالجمارك علي جهدهم الكبير خلال الفترة الماضية وهو ما لمسه كافة المتعاملين مع الجمارك.