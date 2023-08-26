ضبط بويات مجهولة المصدر تسبب أضرارا بالغة لمستخدميها فى حى الضواحى ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد ، من ضبط بويات مجهولة المصدر تتسبب فى أضرار لمستخدميها، وذلك في نطاق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد.

وأكد محمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن الحملات تتم بشكل يومي بناءً على تعليمات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وفى إطار جهود مديرية التموين من خلال الحملات الرقابية صباحية ومسائية برئاسة وتوجيهات محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد وإشراف محمد حلمى وكيل مديرية التموين بالمحافظة.

وضبطت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة ورئاسه إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة ومحمد السحراوى وداليا العطوى وحاتم ماهر كبار مفتشى الرقابة، بويات مجهولة المصدر.

وأوضح "عوض"، أن هذه البويات البلاستيكية المستخدمة في دهان وتشطيب الأسقف والحوائط مجهولة المصدر وبدون أى بيانات تدل على نشأته أو صلاحيته أو بطاقة وصف، وذلك داخل إحدى محلات المواد الكيماوية.

وأشار إلى أن هذه الدهانات يمكن أن تسبب أضراراً مادية للمواطنين، وتتسبب في أضرار جسيمة للأسقف والحوائط بسبب سرعة تشققها وتآكُلها، مخالفة للقرار الوزارى 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر وتم العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.