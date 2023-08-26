زراعة الوادى الجديد: نجاح زراعة محصول الذرة الشامية بمركز باريس بالرى المطرى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد ، عن استكمال فعاليات الحملة القومية للنهوض بزراعة محصول الذرة الشامية بنظام الرى المطرى في مركز باريس تحت إشراف الدكتور مجد المرسى عوض وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، حيث تم المرور على الحقول الإرشاديه بمركز باريس درب الأربعين وقرى باريس حيث تم زراعة الذرة الشامية تحت نظم الرىالحديث بالرى المطرى والتوصية بإضافة الجرعات السمادية المقرره وإجراء الفحص بصوره مستمرة والإبلاغ عن ظهور أى إصابات وعدم وجود دوده الحشد.

وكان محافظ الوادي الجديد تفقد مؤخراً أول مشروع للاستثمار الزراعى يعتمد نظام الرى المطرى لزراعة مختلف المحاصيل بأبو منقار بالفرافرة و أشاد المحافظ باستخدام الأسلوب الجديد، مؤكدًا على ضرورة الالتفات إلى أنظمة الرى الحديثة التى تقلل الهدر المائى وتحقق أعلى إنتاجية، لتعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء.

وكلّف المحافظ مديريات الزراعة والرى بالمحافظة بإعداد دراسة مقارنة لاستهلاك المياه بين الرى بالنظام المطرى ونظام الرش، بهدف التحول للنظام الأكثر جدوى. كما وجّه بتنفيذ التجربة بقرية أبو الهول بالفرافرة، مناصفةً بين المحافظة والأهالى تمهيدًا لتعميمها.