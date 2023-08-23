اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أغسطس 2023 03:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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زراعة 12 ألف فدان زيتون وتخصيص 25 ألفا لإنتاج الزيت النقى بالوادى الجديد

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 02:00 ص
زراعة 12 ألف فدان زيتون وتخصيص 25 ألفا لإنتاج الزيت النقى بالوادى الجديد أشجار الزيتون - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد عن الموافقة على تخصيص 25 ألف فدان لزراعة أشجار الزيتون سواء لإنتاج المائدة أو الزيت، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتفعيل مبادرة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بالتوسع فى زراعات الأشجار الطبية والعطرية حيث بلغت مساحات زراعات الزيتون على مستوى المحافظة حاليا إلى 12 ألف فدان.
 
وأكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، على التوسع أيضاً فى زراعة النباتات الطبية والعطرية حيث تم زراعة 11 ألف فدان تضمنت محصول الكمون بحوالي 2800 فدان، و النعناع 2000 فدان، و الريحان حوالي 1800 فدان، والبردقوش 500 فدان، و الحلبه  500 فدان، و الجرجير باجمالى 2500 فدان بشرق العوينات بهدف استخراج زيت الجرجير كما جرى زراعة أنواع الخضروات وخاصة البصل حيث بلغت المساحة المنزرعة  9000 آلاف فدان، كما بلغت زراعات الثوم 2000 فدان.

الوادي الجديد

زراعة الوادي الجديد

مزارع الزيتون بالوادى الجديد

النباتات الطبية والعطرية

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