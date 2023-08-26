اليوم السابع
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رئيس جهاز التمثيل التجاري: انضمام مصر لتحالف بريكس له العديد من الآثار الإيجابية

السبت، 26 أغسطس 2023 09:29 م
رئيس جهاز التمثيل التجاري: انضمام مصر لتحالف بريكس له العديد من الآثار الإيجابية بريكس
كتب محمد شرقاوى

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أكد الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، أن انضمام مصر لتحالف بريكس له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد، كما أن حجم صادرات تجمع بريكس يصل لـ 19% من إجمالى الصادرات العالمية.

وقال يحيى الواثق بالله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن حجم اقتصاد مجموعة بريكس بلغ نحو 26 تريليون دولار، كما أن تجمع بريكس هدفه الرئيسى الاعتماد على العملات المحلية.

وأضاف يحيى الواثق بالله،أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول تحالف بريكس 28 مليار دولار، وانضمام مصر لتحالف بريكس سيساعد على تقليل الاعتماد على الدولار.

وتابع: البنك المركزى سيلعب دورا هاما فى وضع خطة لتقليل اعتماد مصر على الدولار، ويجب وضع خطة مناسبة للاستفادة من تواجد مصر داخل التحالف، موضحًا أن حجم التبادل التجارى بين مصر والصين يتجاوز 18 مليار دولار.

وأوضح يحيى الواثق بالله، أنه حال نجاح البنك المركزى فى وضع خطة مناسبة للتعامل بالعملات المحلية، فمن الممكن أن نقلل الاعتماد على الدولار بنسبة 40% إذا حدث تبادل تجارى بالعملة المحلية مع الهند والصين.

ولفت، إلى أن مصر جذبت استثمارات هندية خلال الأشهر الماضية بنسبة كبيرة، كما أن الهند تقدمت بطلب للبنك المركزى للتعامل مع مصر بالعملات الوطنية، موضحًا أن حل أزمة الدولار سيساهم فى جذب المستثمرين العالميين لمصر.

وأكمل: تركيا ومصر من الممكن أن يتعاملا بالعملات المحلية، وتركيا قدرت جهودنا ووقفتنا الإنسانية الكبيرة معها.


رئيس جهاز التمثيل التجاري

بريكس

تحالف بريكس

أحمد موسى



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