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تعليم الغربية تعلن حاجتها لشغل الوظائف الإشرافية بالتوجيه الفنى والإدارة المدرسية

السبت، 26 أغسطس 2023 10:00 ص
تعليم الغربية تعلن حاجتها لشغل الوظائف الإشرافية بالتوجيه الفنى والإدارة المدرسية المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم
الغربية – مصطفى عادل

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، حاجتها لشغل الوظائف الاشرافية بالتوجيه الفنى والإدارة المدرسية بالتعليم العام والفنى، وهي مدير ووكيل مدرسة ثانوي "عام/ فني"، مدير ووكيل مدرسة تربية خاصة، مدير ووكيل مدرسة إعدادي، مدير ووكيل مدرسة ابتدائي، مدير ووكيل مدرسة رسمية لغات، ووظائف التوجيه الفني "موجه عام – موجه أول – موجه"، لجميع التخصصات "صناعي – زراعي – تجاري".

وكشفت المديرية عن فتح التجديد لشاغلي وظائف الإدارة المدرسية والتوجيهات الفنية والذين أمضو المدة البينية القانونية لشغل الوظيفة " لمن أمضى عامين للإدارة المدرسية – 3 أعوام للتوجيه الفني"، والواردين بالنشرة الصادرة فى 16 ديسمبر 2020 للتعليم العام ونشرة 12/ 1/ 2021 للتعليم الفني وما قبلهما. 

 

 

 

 

 


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