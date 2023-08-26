تعليم الغربية تعلن حاجتها لشغل الوظائف الإشرافية بالتوجيه الفنى والإدارة المدرسية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، حاجتها لشغل الوظائف الاشرافية بالتوجيه الفنى والإدارة المدرسية بالتعليم العام والفنى، وهي مدير ووكيل مدرسة ثانوي "عام/ فني"، مدير ووكيل مدرسة تربية خاصة، مدير ووكيل مدرسة إعدادي، مدير ووكيل مدرسة ابتدائي، مدير ووكيل مدرسة رسمية لغات، ووظائف التوجيه الفني "موجه عام – موجه أول – موجه"، لجميع التخصصات "صناعي – زراعي – تجاري".

وكشفت المديرية عن فتح التجديد لشاغلي وظائف الإدارة المدرسية والتوجيهات الفنية والذين أمضو المدة البينية القانونية لشغل الوظيفة " لمن أمضى عامين للإدارة المدرسية – 3 أعوام للتوجيه الفني"، والواردين بالنشرة الصادرة فى 16 ديسمبر 2020 للتعليم العام ونشرة 12/ 1/ 2021 للتعليم الفني وما قبلهما.