إعلان نتيجة تحويلات الطلاب بين مدارس الجيزة فى الإدارات أول سبتمبر

كتبت – مرام محمد

أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتيجة التحويلات الإلكترونية للطلاب بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي 2023/2024، سوف يتم إعلانها في الإدارات التعليمية أول سبتمبر المقبل.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن آخر يوم لتلقي تحويلات الطلاب الإلكترونية بين المدارس غدا الجمعة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمديرية https://www.gizaedu.net/tran.htm

وأوضح أن أخر موعد للتحويلات لمرحلة الثانوية العامة بمختلف الصفوف الثلاثة (الأول والثاني والثالث) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، على أن تعلن نتائج التحويلات بالإدارات التعليمية طبقاً للقواعد والفراغات المتاحة بكل مدرسة، وذلك يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة وجهت تعليمات هامة للطلاب وأولياء الأمور بشأن التسجيل، جاءت على النحو التالي:

-التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة https://www.gizaedu.net/tran.html .

-التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

-التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.

-اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

-حال قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

-التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

-المراحل التى يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية.

-استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.