العثور على جثة طافية بمياه ترعة فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عثر عدد من الأهالي بالشرقية، على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية، أسفل الكوبرى العلوى نطاق قسم شرطة بلبيس، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا من قسم شرطة بلبيس، بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجاري انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ النهرى ،و تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت التحريات حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.



