اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد: فتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين بالمحافظة

الجمعة، 25 أغسطس 2023 07:26 م
محافظ الوادى الجديد: فتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين بالمحافظة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه فى إطار الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع، قامت مديرية التربية والتعليم بفتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين الأخيرة بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة. 
 
وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه جرى تشكيل لجان من داخل المديرية والإدارت التعليمية؛ لتلقي الطلبات وفحصها على الفور، على أن يتم الرد خلال 48 ساعة من تقديم التظلم. لافتًا إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس 31 أغسطس الجارى.
 
 

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