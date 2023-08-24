اليوم السابع
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الخميس، 24 أغسطس 2023 05:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الوادى الجديد يوقع مذكرة تفاهم لتوصيل الصرف الصحى لمنطقة عين البرج

الخميس، 24 أغسطس 2023 04:13 م
محافظ الوادى الجديد يوقع مذكرة تفاهم لتوصيل الصرف الصحى لمنطقة عين البرج جانب من توقيع البروتوكول
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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وقع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لإضافة أعمال الصرف الصحي لمنطقة عين البرج، الواقعة ضمن حدود منطقة السبط البحري بمدينة الخارجة.
 
وأشار الزملوط إلى أن مذكرة التفاهم إلى توفيرالميزانية اللازمة لمد خط صرف صحي رئيسي للمنطقتين، مما يسمح باستفادة 20 ألف نسمة من خدمات الصرف الصحي.
 
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود صندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق غير المخططة في جميع محافظات الجمهورية، وتوفير جودة حياة أفضل لسكانها، كما يعد المشروع جزءًا من خطة التطوير للمناطق غير المخططة في محافظة الوادي الجديد، واستعادة الوجه الحضاري للمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات بها.

 


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