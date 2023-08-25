ضبط 1630 قضية تموينية فى الجيزة خلال أسبوعين

كتبت - مرام محمد

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية التموين من ضبط 1630 قضية تموينية متنوعة خلال أسبوعين من الشهر الجاري، وذلك في إطار الحملات التى شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من مديرية التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال أسبوعين، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة ففي مجال الغش التجاري والتدليس أسفرت الحملات عن ضبط قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 16 طنًا و2675 علبة سجائر و26 اسطوانة بوتاجاز 1000 لتر مياه غازية ولحوم ودواجن منتهية الصلاحية ومواد طبية خطرة لإعادة تدويرها.

وتضمّن التقرير ضبط 1181 قضية فى مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي 11 طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم وعدم حمل شهادة صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وإدارة مخبز بدون ترخيص وعدم نظافة ادوات المعجن وعدم إعطاء بون وعدم وجود سجل تفتيش.

وفي مجال الاسواق تم ضبط 438 قضية شملت عدم الاعلان عن الاسعار وبيع بازيد من السعر وبيع بدون تراخيص وعدم حمل شهاده، وتم ضبط 11 قضية في مجال المواد البترولية تضمنت غلق مستودعات وعدم الاعلان عن الاسعار بالمستودع ومحطات وقود وقضايا أخرى.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بأهمية التعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري واستمرار شن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.