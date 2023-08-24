الجيزة: غلق منشآت مخالفة بسبب تدوير المخلفات على أراضٍ زراعية بالحوامدية

كتبت - مرام محمد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود رصد ومتابعة حالة الشوارع ورفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام ومنع كافة صور إعاقة الطريق لتسهيل حركة المرور والمركبات.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة سريان القرارات الخاصة بالالتزام بالمواعيد الصيفية للغلق وترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والطرق والمؤسسات والمنشآت الحكومية بنطاق المحافظة ومواجهة كافه الانشطة المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار، تابع محافظ الجيزة جهود مدينة الحوامدية وأحياء الهرم والمنيرة في تنفيذ حملات مكبرة في ذلك الشأن، حيث قامت المحافظة من خلال مدينة الحوامدية بغلق وتشميع منشأة مخالفة تقوم بإعادة تدوير المخلفات علي أراضي زراعية بمساحة فدان ونصف بدون الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية والبيئية اللازمة لمنع مصادر التلوث وحفاظاً علي السلامة العامة للمواطنين، وذلك في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين الواردة نظراً لإشتعال النيران المتكرر في المخلفات.

وشهدت جهود مدينة الحوامدية، غلق وتشميع منشأة مخالفة لصناعة الفحم ومخزن بلاستيك لاستخدامهم مواد شديدة الخطورة، وذلك بمنطقة سكة الخرسة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفي حي الهرم، نفذت المحافظة الجيزة من خلال الحى حملة مكبرة بقطاع هضبة الأهرام، أسفرت عن رفع 1400 حالة إشغال بمناطق ل ح و ن ه‍ بالبوابات الأولى والثانية بقطاع حدائق الأهرام شملت استاندات وكراسي وتعديات لكافيهات ومقاهي ومحال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وتابع محافظ الجيزة جهود حي المنيرة في ضبط 250 حالة إشغال خلال حملات بشوارع حي المنيرة الغربية، وذلك في إطار جهود تحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعديات من الطريق العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.