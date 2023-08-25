اليوم السابع
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"تواصل".. مبادرة الشباب والرياضة فى شمال سيناء لرعاية ذوى الهمم

الجمعة، 25 أغسطس 2023 12:00 ص
"تواصل".. مبادرة الشباب والرياضة فى شمال سيناء لرعاية ذوى الهمم موقع الفعاليات
شمال سيناء ـ محمد حسين

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يشهد مقر مركز التخاطب بمركز شباب العريش تنفيذ لمبادرة "برنامج تواصل" لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة شمال سيناء.

قال إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه تم تدشين المبادرة بالتعاون مع إحدى الجمعيات المقدمة لخدمة ذوى ذوى الإعاقة الذهنية، لتنفيذ فعاليات بمركز التخاطب بمركز شباب مدينة العريش، بالشراكة بين الجمعية ومديرية الشباب والرياضة ممثلا بمكتب قادرون باختلاف، ونادى قادرون باختلاف.

وأضح أنه يتضمن برنامج المبادرة أنشطة رياضية وترويجية وندوات لتوعية أولياء الأمور وطلاب الجامعات وحديثى التخرج، والمستهدف 100 من الأصحاء القائمين على رعايتهم، ومن يقدمون لهم الخدمات و100 من ذوى الإعاقة الذهنية.

وأشار إلى أن تلك الجهود تأتى اتساقًا مع رؤية الدولة وخطتها لرعاية ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيجه.

وقالت الدكتورة مجدولين، مديرة نادى قادرون باختلاف بشمال سيناء، إن إطلاق برنامج تواصل، يستهدف تحقيق أفضل السبل لدمج ذوى الهمم فى المجتمع، من خلال تنفيذ أنشطة وندوات توعية لطلاب الجامعات ولتوعية أولياء الأمور بأفضل الأساليب لتحقيق تلك الاستراتيجية، فضلا عن تعزيز قيمة تحمل المسؤولية لدى ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وواصلت مراكز شباب شمال سيناء فعاليات مبادرة "صيف شبابنا ورياضتنا فى أجازتنا التى انطلقت 27 يوليو الماضى، وتستمر حتى 7 سبتمبر المقبل بسلسلة من البرامج والأنشطة بمراكز الشباب خلال فترة الإجازة الصيفية.

 

وشارك 150 طفلًا فى تدريبات كرة الطائرة ودورة الخط العربى ضمن مبادرة "صيف شبابنا" بمركز شباب مدينة العريش.

 

وفى مركز شباب ضاحية السلام تم تنفيذ أنشطة مختلفة لتأهيل الكوادر الشبابية وتحفيزهم على الابتكار والإبداع فى مختلف المجالات وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

 


الشباب والرياضة

ذوى الهمم

قادرون باختلاف

شمال سيناء

مركز شباب العريش



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