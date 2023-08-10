نائب محافظ الوادى الجديد تفتتح البرنامج التدريبى للأطباء بمركز حسن حلمى

وقام الوفد بتفقد العيادات الطبية والتأهيلية، مشيدين بالخدمات التي يقدمها المركز، كما قاموا بمناظرة عدد من الحالات التي تتلقى العلاج، وتم الاتفاق على المتابعة الدورية فيما بعد لتطور الحالات استجابةً لتوصيات العلاج المقترحة.

ووجهت نائب المحافظ قطاع الصحة بالمحافظة بإعداد خطة متكاملة للتوعية الصحية للمرأة الحامل بأهمية التغذية السليمة للوقاية من المخاطر الصحية لسوء التغذية والمتابعة الجيدة خلال فترة الحمل على المواليد.

كما تفقدت خلال جولتها، البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه لأطباء المحافظة لتبادل الخبرات العملية في مجالي التغذية العلاجية وأمراض الجلدية والصدفية، وذلك كأحد نتائج التنسيق المسبق خلال زيارة وفد الأطباء الأوروبين في نوفمبر الماضي.