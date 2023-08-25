القبض على قيادى "داعشى" فى ليبيا خطط وقاد عمليات إرهابية عام 2018

وكالات

قالت وسائل إعلام ليبية، إن حكومة الوحدة الوطنية أعلنت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف أن القيادي في التنظيم تورط في التخطيط والقيادة لعمليات إرهابية استهدفت مؤسسات في طرابلس عام 2018.

وقال رئيس حكومة الوحدة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة في تصريحات مساء اليوم: "أحيي شجاعة أجهزتنا الأمنية في إتمام هذه المهمة البطولية بكل دقة ومهنية وتتبع عال لفترة طويلة، وأقول لأهالي الضحايا إننا لن ننسى حقوقكم والقصاص من المجرمين القتلة".

وأضاف الدبيبة: "أؤكد للجميع داخل ليبيا وخارجها، أننا سنحارب الإرهاب بكل أشكاله، وسنستمر في هذا المشوار بكل شجاعة وبخط متواز مع مشوارنا في تعزيز الاستقرار والتنمية وعودة الحياة لكل ربوع ليبيا".

وشدد على أن ليبيا ستتصدى بكل حزم للإرهاب بكافة أشكاله وملاحقة كل من ثبت تورطه في جرائم ووقائع من هذا الشأن ضد أبناء الشعب، ومن هذه الوقائع استهداف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مايو، والمؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبر، ومقر وزارة الخارجية في ديسمبر من العام نفسه.

كما أعلن الدبيبة تمكن الأجهزة الأمنية والضبطية من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش تورط في التخطيط والقيادة لهذه العمليات الإرهابية الانتحارية التي استهدفت مؤسسات البلاد وموظفيها عام 2018.