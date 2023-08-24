محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لـ9 قرى بالسنبلاوين.. تفاصيل

الدقهلية شريف الديب

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد الصادر اليوم، قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رقم 616 لسنة 2023، وذلك باعتماد المخططات التفصيلية لـ 9 قرى تابعين لمركز السنبلاوين وذلـك طبقًـا للمخطط الاستراتيجى العام.

وأكد محافظ الدقهلية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلــى القــانون رقــم 43 لــسنة 1979بــشأن نظــام الإدارة المحليــة، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلـى موافقـة المجلـس التنفيـذى للمحافظـة بجلـسته رقـم 1 (المنعقـدة بتاريخ 1/3/2023 على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظـة بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لـ 9 قرى بمركز ومدينة السنبلاوين.

ونصت المادة الأولى من القرار على: "يعتمد المخططات التفصيلية لـ 9 قرى تابعـة للوحـدات القرويـة بمركز ومدينة السنبلاوين طبقا للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد لتلك القرى وهى:

1-قرية (أبو قراميط) التابعة للوحدة المحلية بقرية أبو قراميط.

2 -قرية (السرسى - الرمزية) التابعة للوحدة المحلية بقرية المقاطعة.

3-قرية ( الفتح - شبرا سندى - منشاة رضا ) التابعة للوحـدة المحليـة بقريـة

شبرا سندى.

4 -قرية (برقين) التابعة للوحدة المحلية بقرية برقين.

5 -قرية (الوحدة العربية) التابعة للوحدة المحلية بقرية كفر غنام.

6 -قرية (طماى الزهايرة) التابعة للوحدة المحلية بقرية ميت غريطة.

ونصت المادة الثانية على أن يتم العمل بالمعايير الخاصـة بـالمخطط التفـصيلى طبقًـا للأسـس والاشتراطات التالية :

1 -الالتــزام بــشبكة الطــرق الموجــودة بــالمخطط التفــصيلى والالتــزام

بمفتاح الخريطة.

2 -المحافظة على جميع العروض للشوارع التى تزيد علـى مفتـاح الخريطـة حسب الطبيعة كما هى مع الالتزام بالارتفاعات طبقا لعروض الشوارع المذكورة فـى مفتاح الخريطة وهى مرتان عرض الشارع، وطبقً ا لقيود ارتفاعـات هيئـة عمليـات القوات المسلحة.

3 -الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجـودة بـالمخطط التفـصيلى المعتمد التزاما كاملا.