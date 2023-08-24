اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لـ9 قرى بالسنبلاوين.. تفاصيل

الخميس، 24 أغسطس 2023 11:37 ص
محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لـ9 قرى بالسنبلاوين.. تفاصيل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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نشرت الجريدة الرسمية فى العدد الصادر اليوم، قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رقم 616 لسنة 2023، وذلك باعتماد المخططات التفصيلية لـ 9 قرى تابعين لمركز السنبلاوين وذلـك طبقًـا للمخطط الاستراتيجى العام.
 
وأكد محافظ الدقهلية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلــى القــانون رقــم 43 لــسنة 1979بــشأن نظــام الإدارة المحليــة، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلـى موافقـة المجلـس التنفيـذى للمحافظـة بجلـسته رقـم 1 (المنعقـدة بتاريخ 1/3/2023 على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظـة بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لـ 9 قرى بمركز ومدينة السنبلاوين.
ونصت المادة الأولى من القرار على: "يعتمد المخططات التفصيلية لـ 9 قرى تابعـة للوحـدات القرويـة بمركز ومدينة السنبلاوين طبقا للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد لتلك القرى وهى:
1-قرية (أبو قراميط) التابعة للوحدة المحلية بقرية أبو قراميط.
2 -قرية (السرسى - الرمزية) التابعة للوحدة المحلية بقرية المقاطعة.
3-قرية ( الفتح - شبرا سندى - منشاة رضا ) التابعة للوحـدة المحليـة بقريـة
شبرا سندى.
4 -قرية (برقين) التابعة للوحدة المحلية بقرية برقين.
5 -قرية (الوحدة العربية) التابعة للوحدة المحلية بقرية كفر غنام.
6 -قرية (طماى الزهايرة) التابعة للوحدة المحلية بقرية ميت غريطة.
 
ونصت المادة الثانية على أن يتم العمل بالمعايير الخاصـة بـالمخطط التفـصيلى طبقًـا للأسـس والاشتراطات التالية :
1 -الالتــزام بــشبكة الطــرق الموجــودة بــالمخطط التفــصيلى والالتــزام
بمفتاح الخريطة.
2 -المحافظة على جميع العروض للشوارع التى تزيد علـى مفتـاح الخريطـة حسب الطبيعة كما هى مع الالتزام بالارتفاعات طبقا لعروض الشوارع المذكورة فـى مفتاح الخريطة وهى مرتان عرض الشارع، وطبقً ا لقيود ارتفاعـات هيئـة عمليـات القوات المسلحة.
3 -الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجـودة بـالمخطط التفـصيلى المعتمد التزاما كاملا.
 
 

الدقهليه

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محافظ الدقهليه

الجريدة الرسمية



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