وذكرت "كونا" اليوم الخميس، أن المتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي قال إن الرئيس السيسي أعرب في بيان إننا نعتز بثقة الدول الأعضاء بالمجموعة كافة التي تربطنا بها جميعا علاقات وثيقة ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة وكذا مع الدول المدعوة للانضمام.

وتابعت كونا أن البيان أضاف أن ذلك يأتي في إطار تحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية.

وأشارت كونا إلى أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أعلن أمام قمة الدول الأعضاء بمجموعة بريكس المنعقدة حاليا في جوهانسبرج دعوة ست دول جديدة الى الانضمام للمجموعة اعتبارا من يناير 2024، لافتا الى أن الدول الست هي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين.

وتعتبر مجموعة (بريكس) تكتلا اقتصاديا أسس في سبتمبر 2006 ويضم خمس دول هي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.