أخبار مصر.. قمة بريكس تعلن انضمام مصر بعضوية كاملة اعتبارا من 2024

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها إعلان رئيس جمهورية جنوب افريقيا سيريل رامافوزا دعوة مصر والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليكونوا اعضاء كاملي العضوية في مجموعة "البريكس".

وقال رامافوزا اليوم "سيصبح الأعضاء الجدد جزءًا من البريكس اعتبارًا من 1 يناير 2024".

وأعلن الرئيس سيريل رامافوسا نتائج القمة الخامسة عشرة لدول البريكس في خطاب اعلانه لنتائج القمة بمركز ساندتون للمؤتمرات بجوهانسبرج.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء

الرئيس السيسى يثمن دعوة مصر للانضمام لبريكس: نعتز بثقة دول التجمع ونتطلع للتعاون



ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024.

وقال الرئيس السيسى فى بيان: "نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".

التعليم تضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان الإنجليزى للثانوية دور ثان



تمكن فريق الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من ضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة دور ثان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نشرت صفحات الغش الإلكترونى صور من أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه جار تتبع الأسئلة المتداولة لمعرفة مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من صور الأسئلة ونشرها على صفحات الغش.

بدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها (الأدبى والعلمى) أداء امتحان "اللغة الأجنبية الأولى"، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين امتحان "مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

وزارة التموين تعلن انتهاء موسم توريد القمح المحلى 2023



نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 115 لسنة 2023 بشأن إنهاء موسم توريد القمح 2023 وغلق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية وذلك اعتبارا من نهاية عمل يوم 21 أغسطس

كما تضمن القرار بأن يتم سحب واستخدام الاقماح المحلية موسم 2023 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة برامج القمح التمويني طبقا لنسب الخلط المقررة .

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن ممارسة رقم 6 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد " والتسليم خلال الفترة من 5 إلى 20 أكتوبر 2023 أو من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023 .

وزير العدل يعرض على الرئيس السيسى ترشيحات منصب النائب العام وفق الدستور



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الانجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.

سعر جرام الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 2290 جنيها



ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس مستهل تعاملات الصباح التي تسجل 2290 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين يشهد السعر العالمي للذهب هبوط دون 1920 دولار لتظل الأونصة قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2290 جنيها.

عيار 18 يسجل 1963 جنيها.

عيار 24 يسجل 2617 جنيها.

الجنيه الذهب 18320 جنيها.