كل ما تريد معرفته عن الأرق.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج

فاطمة ياسر

يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص بالأرق، هذا العرض الذي يتسبب في تعرضك لعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز أعراض وأسباب وعلاج الأرق ، وفقا لموقع "everydayhealth".

ما هو الأرق؟ سؤال يطرق في أذهان الكثيرين، وهو في الحقيقة من الأمور التي تزيد فرص الشعور بالتعب والإرهاق، وعدم القدرة على النوم بشكل طبيعي، ويتم الاستيقاظ بشكل دائم من وسط النوم وعدم القدرة علي المواصلة للنوم مرة أخرى.

وهناك بعض الأمراض المرتبطة به، ومنها في حالة عدم القدرة علي أخذ القسط الكافي من النوم نتيجة للإصابة بالأرق، يزداد فرص الإصابة بالقلق والتوتر والاكتئاب.

أسباب الإصابة بالأرق:

-التعرض للتوتروالقلق يزيد فرص تعرضك للإصابة بالأرق.

-زيادة التفكير.

-التعرض للضغوط النفسية.

-عدم أخذ القسط الكافي من النوم.

-التعرض للصدمات النفسية.

-تناول الطعام قبل النوم مباشرة.

-الإكثار من تناول الكافيين.

أعراض الإصابة بالارق :

-صعوبة في النوم.

-الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم.

-عدم أخذ القسط الكافي من النوم.

-عدم الشعور بالراحة عند الاستيقاظ.

-الشعور بالتعب والارهاق.

-العصبية الزائدة.

-الإصابة بالتوتر والاكتئاب.

-صعوبة في التركيز.

-الإصابة بالقلق.

ما هو علاج الأرق، طرق العلاج تعتمد عل تغير العادات اليومية الخاطئة، كالتقليل من تناول الكافيين، وتجنب تناول الأطعمة قبل النوم مباشرة، وممارسة الرياضة يوميا، وتحديد ساعات محددة للنوم.