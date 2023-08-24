فوائد الفواكه الجافة للأطفال.. ما العمر المناسب لتناولها؟

كتبت إيناس البنا

يبحث الآباء باستمرار عن الأطعمة التي توفر أفضل تغذية لأطفالنا الصغار، أحد الخيارات التي غالبًا ما يتم تجاهلها ولكنها مغذية بشكل كبير الفواكه الجافة المليئة بالفيتامينات الأساسية والمعادن والدهون الصحية، وفقًا لتقرير موقع " healthline"، فإن الفواكه الجافة والمكسرات مغذية للغاية وتحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامين A وD وE وK والفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل B المركب والمعادن مثل الكالسيوم والزنك والمواد المغذية التي تعزز المناعة مثل فيتامين C والمعادن مثل الزنك فهو مصدر جيد للطاقة بكميات صغيرة.

تحتوي الفواكه الجافة أيضًا على دهون جيدة وهي أحماض دهنية أساسية الذي يعد من العناصر المغذية للدماغ والموجود في الجوز وبذور الكتان والشيا، فهى تحسن من صحة العظام وكذلك تطوير العضلات.

الألياف لصحة الجهاز الهضمي

واحدة من الفوائد البارزة للفواكه الجافة هو محتواها العالي من الألياف، تساعد الألياف على تنظيم حركات الأمعاء، وتمنع الإمساك، الذي قد يسبب مشاكل للأطفال في بعض الأحيان.

الدهون المعززة للدماغ

تعتبر الدهون الصحية ضرورية لنمو دماغ طفلك. تحتوي الفواكه الجافة مثل الجوز واللوز على أحماض أوميجا 3 الدهنية المعروفة بدعم الوظيفة الإدراكية، تضمين هذه المكسرات في النظام الغذائي لطفلك، بمجرد أن يصبح جاهزًا لتناول الأطعمة الصلبة، يمكن أن يساهم في تعزيز قوة دماغه.

مصدر الطاقة الطبيعية

تعتبر الفواكه الجافة مصادر طبيعية للطاقة بسبب محتواها من الكربوهيدرات، تضمين جزء صغير كوجبة خفيفة يمكن أن يوفر دفعة سريعة ومستدامة للطاقة لمستكشفك الصغير.

وجبة خفيفة مليئة بالفيتامينات

بمجرد أن يبدأ طفلك في إظهار الاهتمام بالأطعمة الصلبة، يمكنك البدء في تقديم قطع صغيرة من الفواكه الجافة الناعمة أو المقطعة أو المهروسة. تعتبر هذه الأطعمة بمثابة أطعمة أصابع ممتازة يمكن لطفلك استيعابها واستكشافها، فهي لا توفر دفعة من النكهة فحسب، بل توفر أيضًا الفيتامينات والمعادن الأساسية في شكل مناسب وسهل الأكل.

متى يتم تقديم الفواكه الجافة؟



يعد توقيت إدخال الفواكه الجافة إلى النظام الغذائي لطفلك أمرًا بالغ الأهمية. بشكل عام، يوصى بالانتظار حتى عمر 6 إلى 8 أشهر تقريبًا قبل تقديم المواد الصلبة، بما في ذلك الفواكه الجافة، ابدأ بخيارات مكونة من عنصر واحد وسهلة الهضم مثل الموز المهروس أو البطاطا الحلوة المطبوخة.

"يجب أن يعتمد الأطفال على الرضاعة الطبيعية الحصرية حتى عمر 6 أشهر. بعد 6 أشهر يتم إعطاء الأطعمة الصلبة للطفل مع الاستمرار في الرضاعة الطبيعية. لذلك يمكن إعطاء الفواكه الجافة والمكسرات في هذا العمر.

بمجرد أن يشعر طفلك بالارتياح تجاه مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات، في عمر 8 إلى 10 أشهر تقريبًا، يمكنك تقديم كميات صغيرة تدريجيًا من الفواكه المجففة المقطعة والمنقوعة جيدًا.

الاحتياطات والسلامة

قد يكون لدى بعض الأطفال حساسية تجاه أي من المكسرات، وبالتالي يجب تقديمها واحدة تلو الأخرى وبكميات صغيرة. هناك خطر آخر يتمثل في الاختناق عند تناول المكسرات الكاملة، لذا تجنب في البداية إعطاء المكسرات الكاملة للأطفال.