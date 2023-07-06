6 أطعمة تسبب زيادة الوزن منها الفواكه المجففة

كتبت ميرفت رشاد

ما نأكله يؤثر بشكل مباشر على الصحة والوزن، يمكن أن يضمن تناول الأطعمة المغذية الحفاظ على لياقتك، من ناحية أخرى يمكن أن تؤدى بعض الأطعمة إلى زيادة الوزن قد تستهلك هذه الأطعمة دون أن تدرك مدى ضررها على صحتك، وفى هذا التقرير نستعرض الأطعمة التى تسبب لك زيادة الوزن، وفقا لما نشره موقع ndtv.

أطعمة تسبب زيادة الوزن



1. عصائر الفاكهة

في حين أنه من الشائع أن عصائر الفاكهة صحية بسبب محتواها الطبيعي من الفاكهة، إلا أنها يمكن أن تساهم في زيادة الوزن، يتم تحميل العديد من عصائر الفاكهة المتوفرة تجاريًا بالسكريات المضافة، والتي يمكن أن تزيد من تناول السعرات الحرارية بسرعة، بالإضافة إلى ذلك فإن عملية العصر تزيل محتوى الألياف من الفاكهة، ما يجعلها أقل إشباعًا وتسبب فى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية بشكل عام.

2. ألواح الجرانولا

غالبًا ما يتم تسويقها كخيار مناسب وصحي للوجبات الخفيفة ، يمكن أن تحتوي ألواح الجرانولا في بعض الأحيان على نسبة عالية من السكريات والدهون المضافة. تحتوي العديد من ألواح الجرانولا التي يتم شراؤها من المتجر على مكونات مثل رقائق الشيكولاتة والعسل والمحليات المختلفة، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن إذا استهلكت بكميات زائدة، من المهم قراءة الملصقات الغذائية واختيار ألواح الجرانولا ذات المحتوى المنخفض من السكر والمكونات الكاملة.

3. الفواكه المجففة

على الرغم من اعتبار الفاكهة صحية بشكل عام، إلا أن عملية التجفيف تركز على السكريات الطبيعية، ما يجعل الفواكه المجففة خيارًا كثيف السعرات الحرارية، قد لا يبدو تناول حفنة من الفواكه المجففة كثيرًا، لكنها يمكن أن تضيف بسرعة من حيث السعرات الحرارية، يُنصح بتناول الفواكه المجففة باعتدال ومراعاة حجم الحصة.

4. زبدة الجوز

في حين أن المكسرات نفسها هي مصدر كبير للدهون والبروتينات الصحية، لا يمكن قول الشىء نفسه بالضرورة عن زبدة الجوز، تضيف العديد من العلامات التجارية لزبدة الجوز الزيوت والسكريات والإضافات الصناعية لتعزيز النكهة والملمس، ويمكن أن تزيد هذه المكونات الإضافية بشكل كبير من محتوى السعرات الحرارية فى زبدة الجوز وتؤدى إلى زيادة الوزن إذا تم تناولها بشكل مفرط.

5. تتبلات السلطة

غالبًا ما تُعتبر السلطات وسيلة جيدة لفقدان الوزن ، لكن التتبلات ذات السعرات الحرارية العالية يمكن أن تدمر هذه الجهود، تحتوي العديد من التتبلات السلطة المعبأة في زجاجات على سكريات مضافة ودهون غير صحية وإضافات صناعية ، مما يؤدي إلى زيادة تناول السعرات الحرارية، يمكن أن يوفر اختيار التتبلات المنزلية باستخدام زيت الزيتون والخل والأعشاب والتوابل نكهة بدون كل السعرات الحرارية غير الضرورية.

6. خبز القمح الكامل

في حين أن خبز القمح الكامل يعتبر عمومًا أكثر صحة من الخبز الأبيض، إلا أنه لا يزال مصدرًا للكربوهيدرات والسعرات الحرارية، يمكن أن يساهم تناول كميات كبيرة من الخبز، بغض النظر عن نوعه، في زيادة الوزن إذا لم يكن متوازناً مع الأطعمة الغنية بالمغذيات الأخرى، يعد التحكم في الكمية أمرًا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بدمج الخبز في نظام غذائي صحي.