دراسة: الاستهلاك المفرط للقهوة يزيد من خطر الإصابة بالمياه الزرقاء

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة نشرت في مجلة طب العيون والعلوم البصرية الأمريكية، أن الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي من مشاكل الرؤية يواجهون خطرًا متزايدًا للإصابة بالمياه الزرقاء مع زيادة استهلاك القهوة ، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

يكشف البحث الذي أجرته الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، أن الاستهلاك المعتدل للكافيين لا يرتبط بالجلوكوما" المياه الزرقاء" ومن المثير للاهتمام أن الخطر يتصاعد بين أولئك الذين لديهم استعداد وراثي لارتفاع ضغط العين، وأشار البحث إلى إمكانات الكافيين في صد جفاف العيون في عصر يتسم بتصاعد التوتر والتلوث والروتين غير المنتظم للعناية بالعين، وأصبح جفاف العيون ظاهرة واسعة النطاق تظهر هذه المشكلة عندما يؤدي إنتاج الدموع غير الكافي إلى جفاف العين، مما يؤدي إلى عدم الراحة، وفي الحالات الشديدة، ضعف البصر أو حتى العمى.

كيف تؤثر القهوة :

دورها في نظامك الغذائي بالإضافة إلى محتواها من الكافيين، تتميز القهوة بإمدادات غنية من المركبات الفينولية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمواد المغذية الأساسية الأخرى، ويؤكد خبراء التغذية أنه عند تناولها باعتدال ، فإن هذه المكونات تتعاون لمنح العديد من الفوائد الصحية، وتشمل هذه المساعدة في إنقاص الوزن، وتعزيز مرونة الكبد، وتخفيف مخاطر مرض السكري.

ومن جانبها قالت خبيرة التغذية روبالي داتا الهندية ، إن القهوة مدرة للبول، عند تناولها بشكل مفرط، تؤدي إلى زيادة استهلاك السوائل، مما يؤدي إلى الجفاف، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم توليد الحرارة الداخلية، وإبطاء عملية الهضم، وتوليد الأرق، موضحة أن النهج الأمثل هو شرب القهوة بكميات مناسبة خلال اليوم.