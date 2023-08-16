عادات خاطئة تجنبيها أثناء الحمل.. منها شرب القهوة بكثرة

كتبت رانيا عامر

قد تمارس بعض النساء بعض العادات السيئة التي تسبب لديهن عواقب صحية فيما بعد خاصة أثناء الحمل أو السعى إلى الحمل، منها تناول الوجبات السريعة التي تسبب الوزن الزائد، بالإضافة إلى شرب الكافيين، وذلك وفقا لما نشره موقع timesofindia.

عادات سيئة للنساء تضر بصحتهم



1.التدخين



يمكن أن يسبب التدخين الكثير من المضاعفات لك ولطفلك، لقد لوحظ أنه بسبب التدخين، من الصعب جدًا تحقيق الحمل. ليس هذا فقط ولكنه يؤدي أيضًا إلى الولادة المبكرة ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات حديثي الولادة. وتتكون السيجارة من النيكوتين وأول أكسيد الكربون والقطران. وهذا يترك أثرًا سيئًا على الجنين ، خاصة على نموه ورئتيه.

2. الكافيين



تشير الأبحاث إلى أن تناول أكثر من كوبين من القهوة يوميًا قد يؤدي إلى مشاكل في الخصوبة لاحتوائه على مادة الكافيين. يمكن أن يؤدي إلى الإجهاض أيضًا.

3. الوجبات السريعة



أن الوجبات السريعة تحتوي على الكثير من الزيت وهو أمر غير مفيد لجنينك لأن هذا يمكن أن يضيف كيلوجرامات إضافية لك ولجنينك. ويزيد وزنك أنت أو جنينك مما قد يؤدي إلى ولادة معقدة.

4. السكر



أثناء الحمل عليك تجنب تناول الحلويات منعا للإصابة بمرض السكري ، قد يؤدي ارتفاع مستوى الجلوكوز أثناء الحمل إلى إصابتك بمرض السكر.