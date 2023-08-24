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تعرف على درجات القبول بمدارس التعليم الثانوى الفنى فى أسوان

الخميس، 24 أغسطس 2023 07:00 ص
تعرف على درجات القبول بمدارس التعليم الثانوى الفنى فى أسوان أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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ينشر "اليوم السابع" درجات التنسيق لقبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى للالتحاق بمدارس التعليم الثانوى الفنى للعام الدراسى الجديد 2023/2024.

 

جاء ذلك على خلفية، موافقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على النزول بالحد الأدنى لدرجات تنسيق القبول، إستجابة لمطالب الأسر وأولياء الأمور مراعاة للظروف المعيشية، ولتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.

 

وقال محافظ أسوان، فى تصريحات صحفية: "نعمل دائمًا لتلبية المطالب الجماهيرية فى كافة القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل تهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بمدارس التعليم الفنى الصناعى والتجارى والزراعى والمهنى، وهو ما يساهم بالتالى فى تحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية".

 

وتابع اللواء عطية، أن المنظومة التعليمية تشهد طفرة كبيرة من الإنجازات خلال المرحلة الحالية، وخاصة فى ظل المدارس التى يتم إنشاؤها أو تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة أو الصيانة بها داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" أو غيرها من القرى الأخرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

 

درجات القبول بمدارس التعليم الثانوى الفني فى أسوان (2)
درجات القبول بمدارس التعليم الثانوى الفني فى أسوان (2)

درجات القبول بمدارس التعليم الثانوى الفني فى أسوان (1)
درجات القبول بمدارس التعليم الثانوى الفني فى أسوان 

 


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الثانويه الفنيه

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