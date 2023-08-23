"أسوان" تستضيف المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة 26 أغسطس الجارى

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تستضيف محافظة أسوان، فعاليات "المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة" والذى تنظم مديرية الشباب والرياضة، على مستوى مراكز الشباب بإدارة نصر النوبة فى الفترة من 26 وحتى 30 من شهر أغسطس الحالى.

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتوفير الدعم والتعاون اللازم للتجهيز والإستعداد، موضحا أن ذلك يأتى فى إطار التعاون المتواصل مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى من أجل تكثيف الجهود والتوسع فى تنظيم مجموعة كبيرة من البرامج الرياضية والأنشطة والمسابقات الشبابية التى تهدف إلى دعم ورعاية أبنائنا الشباب بمختلف فئاتهم والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية مع تعزيز روح الولاء والإنتماء وحب الوطن لديهم باعتبارهم عماد الحاضر وأمل المستقبل المشرق.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك يتواكب مع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى المستمرة بتسخير كافة الإمكانيات الهادفة لتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم الإيجابية فى خدمة وطنهم الغالى مصر.

ومن جانبه أوضح ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأن فعاليات المهرجان التنشيطى يتم تنظيمها تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان وتشمل عدد من الألعاب منها خماسى كرة القدم وتنس الطاولة الفردى، بالإضافة إلى ألعاب القوى والتى تضم سباقات 100 متر بنين وبنات، ومنافسات كاراتيه وكاته فردى وجماعى للبنين والبنات.

وأشار إلى أن مركز شباب أبو سمبل سيشهد فعاليات افتتاح المهرجان، كما يشهد مركز شباب قرشة فعاليات اليوم الثانى، بينما يشهد مركزى شباب مدينة نصر النوبة والجنية والشباك فعاليات اليوم الثالث، فى حين أن مركز شباب أرمنا سيشهد فعاليات ومنافسات اليوم الختامى.